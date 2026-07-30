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В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар ввели ограничения на полеты.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Чебоксар, сообщила Росавиация.

«Аэропорты Казани, Нижнекамска (“Бегишево”) и Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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