В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Чебоксар, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Казани, Нижнекамска (“Бегишево”) и Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
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