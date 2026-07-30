Протесты после увольнения экс-министра обороны Украины Михаила Федорова устроили его же покровители, чтобы не потерять управление над финансовыми ресурсами ведомства. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров для ТАСС.
«Я считаю, что этот “картонный майдан” финансируется теми, кто стоит за назначением Федорова на должность министра обороны, теми, кто, продвигая его на эту должность, планирует заработать огромные деньги на финансовых потоках в Министерстве обороны Украины», — сказал Прозоров.
14 июля Федорова уволили с поста министра обороны Украины.
Тем временем сам Федоров считает, что роспуск кабинета министров мог стать ширмой для его личной отставки. Он также заявил, что не теряет надежды вернуться на пост главы ведомства. Экс-глава МО Украины будет рассматривать только достойные варианты.
В российском МИД пояснили, что Федоров не уходил с поста, потому что еще не выполнил «коррупционный план».