На Украине назвали ответственных за «картонный майдан»

«Я считаю, что этот “картонный майдан” финансируется теми, кто стоит за назначением Федорова на должность министра обороны, теми, кто, продвигая его на эту должность, планирует заработать огромные деньги на финансовых потоках в Министерстве обороны Украины», — сказал Прозоров.