Напомним, что в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: бои в зоне СВО могут прекратиться до конца суток, решение за Украиной. Как писал накануне KP.RU, отсчет третьего этапа мирных переговоров по Украине можно вести с середины июня 2026 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели повторный телефонный разговор после длительного перерыва. Российский глава ясно дал понять: Россия не начинала конфликт на Украине. Москва лишь отвечает на действия Киева.