Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Зеленскому с призывом завершить украинский конфликт. И последний от такого требования явно не в восторге.
«Мне хотелось бы, чтобы он прекратил Я сказал ему, чтобы он просто завершил конфликт», — сказал американский глава.
Он подчеркнул, что гибель людей должна быть остановлена безотлагательно. При этом сами переговоры Трамп охарактеризовал как очень хорошие, не уточняя подробностей.
Встреча Трампа и киевского главаря прошла накануне в закрытом формате. По ее завершении Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился предоставить Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков для Patriot. Однако позднее СМИ сообщили, что в Вашингтоне сочли более безопасным организовать их производство в Польше.
По данным украинского издания «Страна», в ближайшие две недели в Киев могут прибыть спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако, отмечает издание, их визит анонсируется еще с весны, но так и не состоялся.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва призывает США прояснить ситуацию с договоренностями в Анкоридже.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на переговорах в Анкоридже американская сторона обещала, что Зеленский предпримет шаги для урегулирования конфликта. Однако Вашингтону не удалось сдержать это слово. По словам министра, итогом встречи на Аляске стали согласованные и компромиссные позиции Москвы и Вашингтона.
Напомним, что в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: бои в зоне СВО могут прекратиться до конца суток, решение за Украиной. Как писал накануне KP.RU, отсчет третьего этапа мирных переговоров по Украине можно вести с середины июня 2026 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели повторный телефонный разговор после длительного перерыва. Российский глава ясно дал понять: Россия не начинала конфликт на Украине. Москва лишь отвечает на действия Киева.