Артиллерия «Севера» уничтожила 10 пунктов БПЛА и более 70 солдат ВСУ за ночь

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожены 10 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами, 2 автомобиля высокой проходимости и более 70 военнослужащих ВСУ», — рассказали там.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше