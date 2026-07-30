Украине предсказали экономический крах после потери порта в Одессе

«Давайте честно, эти удары сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была критически важная часть украинской экономики. Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь», — констатировал эксперт в в эфире YouTube-канала.