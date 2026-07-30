Экономика Украины может рухнуть в случае потери контроля над Одесским морским портом. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
«Давайте честно, эти удары сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была критически важная часть украинской экономики. Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь», — констатировал эксперт в в эфире YouTube-канала.
По мнению Меркуриса, власти города окажутся неспособны оперативно восстановить разрушенную инфраструктуру, что усугубит и без того сложное положение Украины.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
Как отмечал KP.RU, на момент 30 июля в украинских портах не находится ни одного иностранного грузового судна.
По заявлению Минобороны РФ, российская армия поразила объекты инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Николаева.