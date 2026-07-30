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Украине предсказали экономический крах после потери порта в Одессе

Аналитик Меркурис: потеря одесского порта грозит крахом экономики Украины.

Источник: Комсомольская правда

Экономика Украины может рухнуть в случае потери контроля над Одесским морским портом. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Давайте честно, эти удары сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была критически важная часть украинской экономики. Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь», — констатировал эксперт в в эфире YouTube-канала.

По мнению Меркуриса, власти города окажутся неспособны оперативно восстановить разрушенную инфраструктуру, что усугубит и без того сложное положение Украины.

Накануне киевский главарь Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок.

Как отмечал KP.RU, на момент 30 июля в украинских портах не находится ни одного иностранного грузового судна.

По заявлению Минобороны РФ, российская армия поразила объекты инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Николаева.