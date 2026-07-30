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Собака Баста спасает бойцов от дронов ВСУ под Торским

Собака Баста реагирует на беспилотники гораздо раньше людей.

Источник: Комсомольская правда

Верный пес по кличке Баста помогает российским штурмовикам 150-й дивизии группировки «Центр» избегать атак украинских БПЛА в районе населенного пункта Торское. О четвероногом бойце рассказал его хозяин — штурмовик с позывным «Морген».

По его словам, подаренная ему три года назад собака обладает удивительным слухом и реагирует на беспилотники гораздо раньше людей. «Человеческий слух еще не улавливает звук дрона, а она уже слышит, подает команды», — сказал военный в беседе с ТАСС.

Как рассказал «Морген», когда Баста спокойна, бойцы могут передвигаться без опаски. Но когда уши животного начинают работать как «локаторы» и появляется лай, это означает приближение вражеской птицы. Военный отметил, что за годы службы пес спас жизни многим российским солдатам, вовремя предупреждая их об опасности и заставляя искать укрытие.

Напомним, собаки часто спасают жизни военнослужащим. Ранее сайт KP.RU рассказывал, как стаффордширский терьер Дизель погиб в зоне СВО, защищая четверых российских военных от удара украинского FPV-дрона.

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