Российские военные нанесли удар по аэродромам и логистике ВСУ

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки», — заявили в ведомстве.