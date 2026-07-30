Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили аэродромы, предприятия ВПК и логистические центры ВСУ

ВС РФ нанесли массированный удар большой дальности по объектам ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Об этом рассказало Министерство обороны РФ.

Как сообщает военное ведомство, удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам. Объекты были поражены в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Заявлено, что пораженные цели были задействованы в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в Минобороны РФ проинформировали о поражении морских судов. В порту Южный был атакован сухогруз, а в акватории моря — еще два сухогруза.

Накануне, 29 июля, Министерство обороны РФ сообщило, что российские летчики авиабомбами уничтожили пункт управления бригады украинской армии в Херсонской и Харьковской областях.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше