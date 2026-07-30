ВС РФ поразили аэродромы, предприятия ВПК и логистические центры ВСУ

Как сообщает военное ведомство, удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам. Объекты были поражены в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Заявлено, что пораженные цели были задействованы в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ).