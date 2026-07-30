ВС РФ поразили аэродромы, предприятия ВПК и логистические центры ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Об этом рассказало Министерство обороны РФ.
Как сообщает военное ведомство, удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам. Объекты были поражены в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Заявлено, что пораженные цели были задействованы в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, в Минобороны РФ проинформировали о поражении морских судов. В порту Южный был атакован сухогруз, а в акватории моря — еще два сухогруза.
Накануне, 29 июля, Министерство обороны РФ сообщило, что российские летчики авиабомбами уничтожили пункт управления бригады украинской армии в Херсонской и Харьковской областях.