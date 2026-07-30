В Свердловской области 30 июля ввели режим беспилотной опасности

В Свердловской области 30 июля в 10:18 ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
— Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, — написал глава Свердловской области в своих социальных сетях.
В связи введением режима беспилотной опасности в целях безопасности в регионе могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета.
Напоминаем, что в Свердловской области по-прежнему запрещено вести фото и видеосъемку работы систем ПВО и публиковать снимки с беспилотниками.
Кроме того, ни в коем случае нельзя подбирать или пытаться перемещать найденные обломки беспилотников.
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ограничения пока не вводились.