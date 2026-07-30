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В Свердловской области 30 июля ввели режим беспилотной опасности

В регионе действует режим атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 30 июля в 10:18 ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

— Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, — написал глава Свердловской области в своих социальных сетях.

В связи введением режима беспилотной опасности в целях безопасности в регионе могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета.

Напоминаем, что в Свердловской области по-прежнему запрещено вести фото и видеосъемку работы систем ПВО и публиковать снимки с беспилотниками.

Кроме того, ни в коем случае нельзя подбирать или пытаться перемещать найденные обломки беспилотников.

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ограничения пока не вводились.

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