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Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза в районе Одессы, используемые ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударах по трем сухогрузам, доставлявшим вооружение ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 30 июля Вооруженные силы РФ поразили три сухогруза, которые Вооруженные силы Украины использовали в своих целях. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что речь идет об одном сухогрузе в порту «Южный», а также еще двух аналогичных суднах, которые располагались восточнее и южнее Одессы. Все они доставлял вооружение и военное имущество боевикам Зеленского.

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам. Накануне сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидируют склады ВСУ и пресекают поставки боеприпасов.

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