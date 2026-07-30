Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза в районе Одессы, используемые ВСУ

Ночью 30 июля Вооруженные силы РФ поразили три сухогруза, которые Вооруженные силы Украины использовали в своих целях. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что речь идет об одном сухогрузе в порту «Южный», а также еще двух аналогичных суднах, которые располагались восточнее и южнее Одессы. Все они доставлял вооружение и военное имущество боевикам Зеленского.
Вооруженные силы (ВС) России в ночь на четверг, 30 июля, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. Удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационным и логистическим центрам. Накануне сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидируют склады ВСУ и пресекают поставки боеприпасов.