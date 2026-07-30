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ВСУ атаковали Кубань 30 июля: пожар на предприятии, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в поселке Волна.

Источник: AP 2024

В Темрюкском районе Краснодарского края на территории предприятия в поселке Волна произошло падение фрагментов украинского беспилотного летательного аппарата. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. После падения обломков произошло возгорание на территории предприятия.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Трое из них были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание, возникшее после падения обломков беспилотника.

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