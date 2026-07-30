ВСУ атаковали Кубань 30 июля: пожар на предприятии, есть пострадавшие

В Темрюкском районе Краснодарского края на территории предприятия в поселке Волна произошло падение фрагментов украинского беспилотного летательного аппарата. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате инцидента пострадали четыре человека.
Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. После падения обломков произошло возгорание на территории предприятия.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Трое из них были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание, возникшее после падения обломков беспилотника.