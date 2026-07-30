Минобороны прокомментировало ночные удары по Украине

Как сообщило российское военное ведомство в четверг, минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар. Поражению подверглись военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины. Кроме того, удар был нанесен по сухогрузу в порту «Южный», а также по двум сухогрузам восточнее и южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.