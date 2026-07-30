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Минобороны прокомментировало ночные удары по Украине

В Минобороны России дали комментарий относительно ночных ударов Вооруженных сил РФ по военным и логистическим объектам на Украине, а также по сухогрузам ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщило российское военное ведомство в четверг, минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар. Поражению подверглись военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины. Кроме того, удар был нанесен по сухогрузу в порту «Южный», а также по двум сухогрузам восточнее и южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

«Мы без остановки поражаем цели», — указано в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».

Публикация сопровождается изображением корабля, осуществляющего пуск высокоточного оружия морского базирования. На картинке присутствует надпись: «Поджигаем утро, зажигаем небо».

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