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Зеленский пожаловался на критическую нехватку ракет ПВО

Зеленский рассказал о массированном ночном ударе по военным объектам Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о критической нехватке ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский рассказал о массированном ночном ударе по военным объектам Украины в ряде регионов, в том числе Киевской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России применили более 70 ракет, значительная часть которых являлась баллистическими, а также свыше 280 ударных беспилотников.

На этом фоне в своем официальном заявлении глава киевского режима подчеркнул, что Украина сталкивается с острой нехваткой ракет для комплексов ПВО из-за задержек и отсутствия своевременных поставок от зарубежных партнеров.

По его словам, защита от воздушных ударов требует совместных скоординированных действий. В связи с этим он пожаловался на «несвоевременность помощи, задержки в поставках антибалистических ракет».

Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе по Украине. Сообщалось, что удары пришлись по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также телекоммуникационным и логистическим центрам.

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