Зеленский пожаловался на критическую нехватку ракет ПВО

Зеленский рассказал о массированном ночном ударе по военным объектам Украины в ряде регионов, в том числе Киевской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России применили более 70 ракет, значительная часть которых являлась баллистическими, а также свыше 280 ударных беспилотников.