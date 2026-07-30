Еще два танкера атакованы дронами возле терминала КТК в Черном море

Каспийский Трубопроводный Консорциум сообщил о новой беспилотной атаке в акватории Черного моря. Целью дронов стали еще два танкера, находившиеся в непосредственной близости от морского терминала компании, пишет ТАСС.
По данным КТК, в результате происшествия никто из сотрудников консорциума и работников подрядных организаций не пострадал, жертв и травм нет. Разлива нефти в акваторию Черного моря не допущено.
На время оценки обстановки и обеспечения безопасности процесс погрузки нефти на морском терминале временно остановили. При этом в компании отметили, что все наземные объекты и инфраструктура самого магистрального нефтепровода продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, 19 июля два танкера уже были атакованы беспилотниками в морском терминале в Новороссийске.