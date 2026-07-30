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Еще два танкера атакованы дронами возле терминала КТК в Черном море

КТК временно остановил отгрузку нефти после атаки БПЛА на танкеры.

Источник: Комсомольская правда

Каспийский Трубопроводный Консорциум сообщил о новой беспилотной атаке в акватории Черного моря. Целью дронов стали еще два танкера, находившиеся в непосредственной близости от морского терминала компании, пишет ТАСС.

По данным КТК, в результате происшествия никто из сотрудников консорциума и работников подрядных организаций не пострадал, жертв и травм нет. Разлива нефти в акваторию Черного моря не допущено.

На время оценки обстановки и обеспечения безопасности процесс погрузки нефти на морском терминале временно остановили. При этом в компании отметили, что все наземные объекты и инфраструктура самого магистрального нефтепровода продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, 19 июля два танкера уже были атакованы беспилотниками в морском терминале в Новороссийске.

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