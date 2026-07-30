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Военные ВСУ перепутали свои позиции и попали в засаду под Сумами

Группа военных ВСУ пыталась выйти из района села Садки в направлении Мокрицы.

Источник: Комсомольская правда

Группа украинских военнослужащих попыталась выйти из района села Садки в направлении Мокрицы Сумской области. Однако бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не учли, что эти позиции уже перешли под контроль армии РФ. В результате их подразделение было полностью ликвидировано. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как сообщили российские военные, националисты из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады выдвинулись из лесных массивов. Они направлялись к своим бывшим рубежам, где их встретили российские штурмовики. В ходе короткого стрелкового боя все вражеские солдаты были уничтожены.

Источники агентства уточнили детали радиоперехватов. Выяснилось, что украинское командование «не владело обстановкой на данном участке фронта» и совершило фатальную ошибку, ориентируясь на «общедоступные ресурсы пропагандистов противника». Подобная дезинформация стоила жизни бойцам.

Ранее в Южном военном округе рассказали, как военный ВСУ перепутал блиндажи и попал в плен.

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