Военные ВСУ перепутали свои позиции и попали в засаду под Сумами

Группа украинских военнослужащих попыталась выйти из района села Садки в направлении Мокрицы Сумской области. Однако бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не учли, что эти позиции уже перешли под контроль армии РФ. В результате их подразделение было полностью ликвидировано. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.