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ВС РФ ударили по заводу, который выпускает двигатели для ракет FP-5 Фламинго

ВС РФ поразили Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ). Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, ЛДАРЗ занимался производством и обслуживанием турбореактивных двигателей, которые использовали в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) большой и средней дальности.

Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе по Украине. Удары пришлись по военным аэродромам, телекоммуникационным и логистическим центрам, а также предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в нескольких украинских регионах. После этого глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пожаловался на критическую нехватку ракет ПВО.

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