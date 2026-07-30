ВС РФ ударили по заводу, который выпускает двигатели для ракет FP-5 Фламинго

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ). Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, ЛДАРЗ занимался производством и обслуживанием турбореактивных двигателей, которые использовали в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) большой и средней дальности.
Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе по Украине. Удары пришлись по военным аэродромам, телекоммуникационным и логистическим центрам, а также предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в нескольких украинских регионах. После этого глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пожаловался на критическую нехватку ракет ПВО.