Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, задействованным в выпуске беспилотников и ракетного вооружения. В Киеве были поражены два крупных промышленных предприятия. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Под удар попало АО «Завод Маяк», специализирующееся на выпуске комплектующих, боевых частей, детонаторов и боеприпасов, а также стартовых ускорителей для ударных дронов средней и большой дальности марок FP-1 и FP-2. Кроме того, уничтожены мощности ПАО «Электротехнический завод», производившего разведывательные и ударные БПЛА, включая аппараты мультикоптерного типа.
Одновременно с этим в Ивано-Франковской области был поражен завод ООО «Нефтемаш». Данное предприятие задействовано в технологической цепочке по производству украинских крылатых ракет «Фламинго». Операция проведена в рамках масштабных мер по ослаблению наступательного потенциала противника.
Кроме того, как писал сайт KP.RU, ВС России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ), который занимается производством и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».