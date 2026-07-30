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ВС РФ поразили киевские предприятия, производящие БПЛА

В Ивано-Франковской области был поражен завод ООО «Нефтемаш».

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, задействованным в выпуске беспилотников и ракетного вооружения. В Киеве были поражены два крупных промышленных предприятия. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Под удар попало АО «Завод Маяк», специализирующееся на выпуске комплектующих, боевых частей, детонаторов и боеприпасов, а также стартовых ускорителей для ударных дронов средней и большой дальности марок FP-1 и FP-2. Кроме того, уничтожены мощности ПАО «Электротехнический завод», производившего разведывательные и ударные БПЛА, включая аппараты мультикоптерного типа.

Одновременно с этим в Ивано-Франковской области был поражен завод ООО «Нефтемаш». Данное предприятие задействовано в технологической цепочке по производству украинских крылатых ракет «Фламинго». Операция проведена в рамках масштабных мер по ослаблению наступательного потенциала противника.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, ВС России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ), который занимается производством и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

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