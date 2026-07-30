Зеленский заявил о критической нехватке ракет для ПВО после ночных ударов по Украине

Утром Министерство обороны России отчиталось о нанесении массированного удара по военным объектам. По данным ведомства, цели были успешно поражены в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре.