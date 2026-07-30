Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о критической нехватке ракет для ПВО после ночных ударов по Украине

Владимир Зеленский заявил о критической нехватке зенитных ракет после серии ночных ударов по Киеву, Львову и другим городам. Украинский лидер обратился к партнерам за помощью.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической нехватке зенитных ракет после серии ночных ударов по объектам на территории страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все партнеры знают, как и чем могут помочь», — написал украинский лидер.

В ночь на 30 июля взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Львове, Сумах и Харькове, сообщали украинские издания «РБК-Украина» и «Суспільне».

Утром Министерство обороны России отчиталось о нанесении массированного удара по военным объектам. По данным ведомства, цели были успешно поражены в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме попросил президента США Дональда Трампа о поставках «зимнего пакета», который должен включать 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву не изменят хода событий, а лишь ведут к дальнейшей эскалации конфликта, и осуждает любую военную помощь Украине.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше