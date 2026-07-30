Зеленский заявил о критической нехватке ракет для ПВО после ночных ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической нехватке зенитных ракет после серии ночных ударов по объектам на территории страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Все партнеры знают, как и чем могут помочь», — написал украинский лидер.
В ночь на 30 июля взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Львове, Сумах и Харькове, сообщали украинские издания «РБК-Украина» и «Суспільне».
Утром Министерство обороны России отчиталось о нанесении массированного удара по военным объектам. По данным ведомства, цели были успешно поражены в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме попросил президента США Дональда Трампа о поставках «зимнего пакета», который должен включать 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву не изменят хода событий, а лишь ведут к дальнейшей эскалации конфликта, и осуждает любую военную помощь Украине.