Порт Тамань в Краснодарском крае подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие

В порту Тамань (Краснодарский край) 30 июля 2026 года произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, а также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. Новороссийская транспортная прокуратура взяла ход работы правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия под особый контроль. Кроме того, ведомство проверяет соблюдение прав и законных интересов работников предприятия, пострадавших в результате атаки.
Обстоятельства инцидента, точное количество пострадавших и масштаб разрушений уточняются.