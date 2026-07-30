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Порт Тамань в Краснодарском крае подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие

Атака БПЛА на порт Тамань привела к пострадавшим и разрушениям инфраструктуры. Южная транспортная прокуратура сообщает, что на месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В порту Тамань (Краснодарский край) 30 июля 2026 года произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, а также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. Новороссийская транспортная прокуратура взяла ход работы правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия под особый контроль. Кроме того, ведомство проверяет соблюдение прав и законных интересов работников предприятия, пострадавших в результате атаки.

Обстоятельства инцидента, точное количество пострадавших и масштаб разрушений уточняются.

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