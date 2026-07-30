Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Поддубный оценил нехватку людей и моральный дух в ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о тяжелой ситуации в украинских войсках из-за дефицита людей. Карательные методы комплектования армии вызывают серьезные вопросы к морально-психологической устойчивости солдат.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой личного состава и снижением качества подготовки новобранцев из-за принудительной мобилизации. Об этом заявил военный корреспондент ИС «Вести», Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьеву.

По его словам, ситуация на передовой для украинских войск осложняется не только количественным дефицитом, но и падением боевого духа.

«На переднем крае мы успешно действуем и идем вперед, в то время как у противника тяжелейшая ситуация, в первую очередь связанная с укомплектованностью подразделений. Людей не хватает ни на что. Более того, те, кто есть, — немотивированные и уставшие. Когда армию комплектуют карательными, принудительными методами, возникают серьезные вопросы к качеству подготовки и морально-психологической устойчивости солдат. Мотивированных и обученных частей стало сильно меньше, чем год назад», — заявил эксперт.

Ранее схожую оценку ситуации дал военный корреспондент Алексей Гавриш. Он отмечал, что серьезные проблемы с личным составом вынуждают подразделения ВСУ оставлять занимаемые позиции.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше