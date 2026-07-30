Военкор Поддубный оценил нехватку людей и моральный дух в ВСУ

«На переднем крае мы успешно действуем и идем вперед, в то время как у противника тяжелейшая ситуация, в первую очередь связанная с укомплектованностью подразделений. Людей не хватает ни на что. Более того, те, кто есть, — немотивированные и уставшие. Когда армию комплектуют карательными, принудительными методами, возникают серьезные вопросы к качеству подготовки и морально-психологической устойчивости солдат. Мотивированных и обученных частей стало сильно меньше, чем год назад», — заявил эксперт.