Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой личного состава и снижением качества подготовки новобранцев из-за принудительной мобилизации. Об этом заявил военный корреспондент ИС «Вести», Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьеву.
По его словам, ситуация на передовой для украинских войск осложняется не только количественным дефицитом, но и падением боевого духа.
«На переднем крае мы успешно действуем и идем вперед, в то время как у противника тяжелейшая ситуация, в первую очередь связанная с укомплектованностью подразделений. Людей не хватает ни на что. Более того, те, кто есть, — немотивированные и уставшие. Когда армию комплектуют карательными, принудительными методами, возникают серьезные вопросы к качеству подготовки и морально-психологической устойчивости солдат. Мотивированных и обученных частей стало сильно меньше, чем год назад», — заявил эксперт.
Ранее схожую оценку ситуации дал военный корреспондент Алексей Гавриш. Он отмечал, что серьезные проблемы с личным составом вынуждают подразделения ВСУ оставлять занимаемые позиции.