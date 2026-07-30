ВС РФ блокировали крупную группировку ВСУ в Харьковской области

Об ухудшении ситуации в районе Белого Колодезя украинские военные аналитики сообщали еще несколько дней назад. По их оценкам, недавние кадровые перестановки в командовании ВСУ (в частности, назначение генерала Александра Драпатого) пока не привели к стабилизации обстановки в Харьковской области, где российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях.