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ВС РФ блокировали крупную группировку ВСУ в Харьковской области

Взятие Юрченково в Харьковской области кардинально изменило ситуацию на данном участке фронта. Под огневым контролем российских войск оказался единственный логистический маршрут, связывающий Белый Колодезь с поселком Приколотное. Это лишает украинские подразделения путей снабжения и отхода.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска установили полный контроль над селом Юрченково в Волчанском районе Харьковской области. По данным военнослужащих группировки войск «Север», взятие этого населенного пункта позволило замкнуть кольцо окружения вокруг подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в соседнем селе Белый Колодезь.

Представители группировки сообщили, что украинское командование неоднократно предпринимало попытки направить сводные штурмовые группы, включая подразделения территориальной обороны и погранвойск, на помощь окруженным в Юрченково и Белый Колодезь. Однако эти перемещения своевременно вскрывались разведкой. Живая сила и техника противника уничтожались расчетами FPV-дронов и артиллерии еще на подступах к линии боевого соприкосновения.

Освобождение Юрченково, как отмечают военные, не только расширяет зону безопасности на данном участке, но и критически осложняет положение противника в Белом Колодезе. По данным группировки, под огневым контролем теперь находится единственный логистический маршрут, связывающий этот населенный пункт с поселком Приколотное, что лишает украинские подразделения путей снабжения и отхода.

Об ухудшении ситуации в районе Белого Колодезя украинские военные аналитики сообщали еще несколько дней назад. По их оценкам, недавние кадровые перестановки в командовании ВСУ (в частности, назначение генерала Александра Драпатого) пока не привели к стабилизации обстановки в Харьковской области, где российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях.

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