Операторы «Герань-4 Сикер» поразили три сухогруза. Видео

Российские войска продолжают системное уничтожение логистических каналов снабжения ВСУ. Операторы новейших беспилотников «Герань-4 Сикер» поразили три морских судна с военными грузами и инфраструктурный объект в Одесской области, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в порту Южный точечные удары нанесены сразу по двум сухогрузам, доставившим продукцию военного назначения. Еще один сухогруз, шедший с военным грузом в порт Одессы, был перехвачен и поражен барражирующими боеприпасами в открытом море северо-западнее острова Змеиный.
Кроме того, в порту Одессы точным ударом российских БПЛА уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенный для обеспечения подразделений ВСУ.