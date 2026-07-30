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Операторы «Герань-4 Сикер» поразили три сухогруза. Видео

Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли серию ударов по морской логистике ВСУ. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поражены два сухогруза, еще один перехвачен у острова Змеиный, а в порту Одессы уничтожен крупный резервуар с топливом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские войска продолжают системное уничтожение логистических каналов снабжения ВСУ. Операторы новейших беспилотников «Герань-4 Сикер» поразили три морских судна с военными грузами и инфраструктурный объект в Одесской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в порту Южный точечные удары нанесены сразу по двум сухогрузам, доставившим продукцию военного назначения. Еще один сухогруз, шедший с военным грузом в порт Одессы, был перехвачен и поражен барражирующими боеприпасами в открытом море северо-западнее острова Змеиный.

Кроме того, в порту Одессы точным ударом российских БПЛА уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенный для обеспечения подразделений ВСУ.

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