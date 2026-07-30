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Стало известно о повреждении инфраструктуры в порту Тамань

Ситуацию контролирует Южная транспортная прокуратура.

В порту Тамань Темрюкского района в результате налета БПЛА в ночь на 30 июля повреждения получила инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.

«Новороссийская транспортная прокуратура контролирует действия правоохранительных органов и других ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Порт Тамань находится рядом с поселком Волна. О происшествии в поселке ранее сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Напомним, на территории одного из предприятий, название которого оперштаб не уточняет, упали обломки сбитых беспилотников. Начался пожар.

Ранения получили четыре человека. Троих из них госпитализировали.

По информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и другими регионами в ночь на 30 июля сбили 258 беспилотников. Средства ПВО работали, в том числе, над Черным и Азовским морями.

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