Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Печора», цеха производства и места хранения БПЛА, а также поразили склады и пункты дислокации иностранных наемников в 143 районах, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса “Печора”, нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Вооруженные силы России продолжают системное нанесение высокоточных ударов по логистическим узлам, элементам системы ПВО, промышленным объектам ВПК и пунктам дислокации резервов противника.