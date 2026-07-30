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ВС РФ уничтожили ЗРК «Печора», склады оружия и цеха производства БПЛА ВСУ

Российские войска нанесли серии ударов по ключевым военным объектам и системам ПВО Украины. По данным Минобороны РФ, уничтожена пусковая установка ЗРК «Печора», поражены цеха производства и хранения БПЛА, склады с боеприпасами и ГСМ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Печора», цеха производства и места хранения БПЛА, а также поразили склады и пункты дислокации иностранных наемников в 143 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса “Печора”, нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Вооруженные силы России продолжают системное нанесение высокоточных ударов по логистическим узлам, элементам системы ПВО, промышленным объектам ВПК и пунктам дислокации резервов противника.

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