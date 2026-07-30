Российская ПВО сбила 13 авиабомб, два снаряда HIMARS и 712 дронов ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны за сутки перехватили 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и сбили 712 беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Расчеты противовоздушной обороны группировок войск продолжают круглосуточное боевое дежурство по уничтожению средств воздушного нападения противника и прикрытию ключевых объектов.