Военнослужащие группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Кроме того, в Сумской области было нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Рыжевка, Иволжанское, Угроеды и города Сумы. В Харьковской области российские войска поразили формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.
Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили до 195 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.