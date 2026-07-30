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Бойцы «Севера» освободили три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Российская группировка войск «Север» в ходе активных действий освободила населенные пункты Юрченково в Харьковской области, а также Могрицу и Малую Слободку в Сумской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ и теробороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Кроме того, в Сумской области было нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Рыжевка, Иволжанское, Угроеды и города Сумы. В Харьковской области российские войска поразили формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.

Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили до 195 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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