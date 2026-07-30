Бойцы «Севера» освободили три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Кроме того, в Сумской области было нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Рыжевка, Иволжанское, Угроеды и города Сумы. В Харьковской области российские войска поразили формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.