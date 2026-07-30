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ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Сумской областях

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в зоне проведения СВО. По данным Минобороны РФ, группировка «Север» взяла под контроль Юрченково в Харьковской области, а также Могрицу и Малую Слободку в Сумской области. Подразделения «Центра» освободили Красноярское в ДНР.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий в зоне проведения спецоперации освободили четыре населенных пункта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, успешные действия в районах Харьковской и Сумской областей провели военнослужащие группировки войск «Север».

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Кроме того, продвижение зафиксировано на донецком направлении. В результате решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали об установлении контроля над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области и освобождении села Светлое в ДНР.