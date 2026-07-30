ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Сумской областях

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в зоне проведения СВО. По данным Минобороны РФ, группировка «Север» взяла под контроль Юрченково в Харьковской области, а также Могрицу и Малую Слободку в Сумской области. Подразделения «Центра» освободили Красноярское в ДНР.