Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий в зоне проведения спецоперации освободили четыре населенных пункта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, успешные действия в районах Харьковской и Сумской областей провели военнослужащие группировки войск «Север».
«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Кроме того, продвижение зафиксировано на донецком направлении. В результате решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике.
Накануне в оборонном ведомстве сообщали об установлении контроля над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области и освобождении села Светлое в ДНР.