Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области и ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — указано в официальной сводке оборонного ведомства.
Удары по формированиям противника были нанесены в районах населенных пунктов Щуровка, Аркадевка и Нечволодовка Харьковской области. Кроме того, огневое поражение было нанесено подразделениям ВСУ в районах Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана в Донецкой Народной Республике.
По данным Министерства обороны РФ, суточные потери украинской стороны на этом направлении составили до 220 военнослужащих. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, одного орудия полевой артиллерии и двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).