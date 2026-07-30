Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области и ДНР

Удары по формированиям противника были нанесены в районах населенных пунктов Щуровка, Аркадевка и Нечволодовка Харьковской области. Кроме того, огневое поражение было нанесено подразделениям ВСУ в районах Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана в Донецкой Народной Республике.