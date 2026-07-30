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«Южная» группировка уничтожила 4 ББМ и 31 автомобиль ВСУ

Группировка войск «Южная» улучшила тактическое положение в ДНР, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районе Славянска и других населенных пунктов. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике и нанесли существенный урон технике и живой силе противника, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Огневое поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Молочарка, Николаевка, Никаноровка, Веролюбовка, Николайполье, Алексеево-Дружковка и города Славянск в ДНР.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 155 военнослужащих. Кроме того, российские подразделения уничтожили четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль ВСУ.

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