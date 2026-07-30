Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике и нанесли существенный урон технике и живой силе противника, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке Министерства обороны РФ.
Огневое поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Молочарка, Николаевка, Никаноровка, Веролюбовка, Николайполье, Алексеево-Дружковка и города Славянск в ДНР.
За сутки потери противника на данном направлении составили до 155 военнослужащих. Кроме того, российские подразделения уничтожили четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль ВСУ.