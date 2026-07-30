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Бойцы «Центра» освободили Красноярское в ДНР и уничтожили до 350 солдат ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» в ходе решительных действий освободили Красноярское в ДНР. Нанесено поражение бригадам ВСУ, морской пехоте и нацгвардии в районах Доброполья, Анновки и Сергеевки. Суточные потери противника составили до 350 военнослужащих.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Подразделения российской группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики», — говорится в официальной сводке Министерства обороны РФ.

В ходе боев российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, а также двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Огневое поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье ДНР.

За сутки потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили до 350 военнослужащих. Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей.