Подразделения российской группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Центр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики», — говорится в официальной сводке Министерства обороны РФ.
В ходе боев российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, а также двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Огневое поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье ДНР.
За сутки потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили до 350 военнослужащих. Кроме того, противник потерял четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей.