Бойцы «Центра» освободили Красноярское в ДНР и уничтожили до 350 солдат ВСУ

В ходе боев российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, а также двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии. Огневое поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье ДНР.