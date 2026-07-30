Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ, уничтожены 6 ББМ и орудие

Удары по формированиям украинских войск были нанесены в районах населенных пунктов Малиновка, Романки, Подгавриловка и Коломийцы Днепропетровской области. Также поражение силам противника нанесено у Зарницы, Долинки и Червоного Яра Запорожской области.