Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ, уничтожены 6 ББМ и орудие

Российская группировка «Восток» продолжила успешное продвижение в глубину обороны ВСУ. Поражены десантно-штурмовые части противника в Днепропетровской и Запорожской областях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Удары по формированиям украинских войск были нанесены в районах населенных пунктов Малиновка, Романки, Подгавриловка и Коломийцы Днепропетровской области. Также поражение силам противника нанесено у Зарницы, Долинки и Червоного Яра Запорожской области.

По данным Министерства обороны РФ, за сутки противник потерял свыше 375 военнослужащих. Кроме того, украинские подразделения лишились шести боевых бронированных машин, 11 автомобилей и одного артиллерийского орудия.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше