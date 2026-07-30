Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ, уничтожены 6 ББМ и орудие

Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Удары по формированиям украинских войск были нанесены в районах населенных пунктов Малиновка, Романки, Подгавриловка и Коломийцы Днепропетровской области. Также поражение силам противника нанесено у Зарницы, Долинки и Червоного Яра Запорожской области.
По данным Министерства обороны РФ, за сутки противник потерял свыше 375 военнослужащих. Кроме того, украинские подразделения лишились шести боевых бронированных машин, 11 автомобилей и одного артиллерийского орудия.