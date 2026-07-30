Бойцы «Днепра» уничтожили станцию РЭБ и технику ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям и военной технике украинских сил в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ», — указано в официальной сводке Министерства обороны РФ.
Огневое поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области.
За сутки потери украинской стороны на данном направлении составили до 40 военнослужащих. Кроме того, бойцы «Днепра» уничтожили 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.