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Бойцы «Днепра» уничтожили станцию РЭБ и технику ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск «Днепр» поразили формирования трех бригад противника в районах Орехова, Малокатериновки и Преображенки Запорожской области. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, и 11 автомобилей ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям и военной технике украинских сил в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ», — указано в официальной сводке Министерства обороны РФ.

Огневое поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области.

За сутки потери украинской стороны на данном направлении составили до 40 военнослужащих. Кроме того, бойцы «Днепра» уничтожили 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

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