Объявлен отбой беспилотной опасности в Свердловской области

Режим опасности БПЛА действовал в регионе около пяти часов — о его введении губернатор Денис Паслер объявлял в 10:22. По данным пресс-службы аэропорта, Кольцово сейчас работает в штатном режиме, рейсы начинают выполняться по скорректированному графику.
Беспилотную опасность также вводили в других уральских регионах — в Тюменской, Челябинской и Курганской областях.
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