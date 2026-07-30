Эксперт спрогнозировал продвижение ВС РФ в зоне СВО к осени

«Я надеюсь, что мы освободим Дружковку, также хорошие шансы у Доброполья. ВСУ сопротивляются, бросают туда все силы. Все будет зависеть от наших ударов по врагу на море, суше и Западной Украине — это тоже будет сказываться. Мы подходим близко к Краматорску и Славянску, счет идет на километры. Но это будет непросто», — заявил Дандыкин.