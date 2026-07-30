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В СВО погиб штурмовик из Прикамья с позывным «Черёмуха»

Погибшего военнослужащего похоронят в Нытве.

Источник: Комсомольская правда

В Нытвенском округе Прикамья земляки простятся с погибшим участником СВО. С передовой из боя не вернулся рядовой Черемных Владимир Николаевич.

В опубликованном некрологе окружные власти не сообщили подробности жизненного пути и место гибели земляка. Известно, что Владимир Николаевич проходил военную службу рядовым в штурмовом подразделении.

Администрация Нытвенского муниципального округа приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты. Прощание с Владимиром Черемных состоится 31 июля с 10:00 в Доме культуры Нытвы.