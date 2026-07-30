Народный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА

По его словам, всего в России будут действовать более 200 классов в более чем 70 регионах.
«Мы планируем более 25 тысяч студентов направить на обучение», — сказал он.
В свою очередь руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО — руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская отметила, что в крымском регионе этот проект находится на стадии запуска.
«Это будет на базах наших технических колледжей или техникумов. Всего в Южном федеральном округе будет порядка 13 классов», — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
При этом, подчеркнула Вертинская, практические занятия на приближенных к пограничным территориям будут проводиться в закрытых помещениях.
«Но у нас есть полигоны, где тоже можно проводить учебу по согласованию с Министерством обороны», — подчеркнула она.