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Народный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Народный фронт обучит желающих беспилотному пилотированию. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель руководителя центрального исполкома организации Владимир Тараненко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, всего в России будут действовать более 200 классов в более чем 70 регионах.

«Мы планируем более 25 тысяч студентов направить на обучение», — сказал он.

В свою очередь руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО — руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская отметила, что в крымском регионе этот проект находится на стадии запуска.

«Это будет на базах наших технических колледжей или техникумов. Всего в Южном федеральном округе будет порядка 13 классов», — ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

При этом, подчеркнула Вертинская, практические занятия на приближенных к пограничным территориям будут проводиться в закрытых помещениях.

«Но у нас есть полигоны, где тоже можно проводить учебу по согласованию с Министерством обороны», — подчеркнула она.

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