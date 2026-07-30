Во время ночной атаки БПЛА погибла сотрудница Крымской железной дороги

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Айвазовский участок Крымской железной дороги погибла вахтер Юлия Решетняк, сообщает Первичная профсоюзная организация «Центр обеспечения транспортной безопасности» ФГУП «Крымская железная дорога».
Сторож Айвазовского участка Дирекции по обслуживанию пассажиров погибла 23 июля. Женщине было 43 года. У нее осталось трое детей. На Крымской железной дороге Юлия Леонидовна проработала более 12 лет.
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