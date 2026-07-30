Эксперт оценил шансы Украины получить 300 ракет для Patriot

Аналитик пояснил: чтобы сбить одну российскую ракету — и то не любую, — может потребоваться от двух до пяти перехватчиков Patriot.
Кнутов уверен, что ситуация для украинского тыла в ближайшие месяцы будет сложной. Киев не в состоянии обеспечить выпуск боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов даже по лицензии, которую обещали Штаты.
«Западные поставки будут крайне ограничены: боеприпасов не хватает физически. Если учесть, что Россия производство ракет увеличивает, а возможности украинской ПВО тают, то Украине будет очень сложно пережить зиму», — указал собеседник NEWS.ru.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям США с просьбой предоставить 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Украина рассчитывает получить эту партию до зимы, чтобы обеспечить защиту своих энергетических объектов.
После очередной атаки ВС РФ украинский лидер заявил о критическом дефиците зенитных ракет. «Все партнеры знают, как и чем могут помочь», — написал он в Telegram.