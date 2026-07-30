ВС РФ уничтожили редкий испанский броневик URO VAMTAC в зоне СВО. Видео

Военнослужащие из отряда специального назначения «Вега» уничтожили на Добропольском направлении испанский бронеавтомобиль URO VAMTAC и американский грузовик M1083 FMTV. Кадры боевой работы опубликовал военный корреспондент Александр Коц в мессенджере «Макс».
По словам военкора, операторы БПЛА также поразили живую силу ВСУ, квадроцикл, гаубицу «Мста-Б», два наземных робототехнических комплекса (НРТК) и шесть тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга».
Особый интерес представляет уничтоженная техника западного производства. Легкий бронеавтомобиль URO VAMTAC (4×4) испанского производства по характеристикам сравним с российским «Тигром». Испания передала Киеву ограниченную партию из 20 таких машин еще в 2022 году, что делает ее редкой целью. Уничтоженный американский грузовик M1083 FMTV (6×6) является базовым полноприводным транспортом ВС США грузоподъемностью 5 т для перевозки личного состава и грузов.