Reuters: Россия применила северокорейскую ракету против Украины

Один из собеседников агентства утверждает, что Москва и раньше запускала такие снаряды по украинским целям. Однако, по его словам, возобновление их использования после длительной паузы говорит о поступлении новой партии вооружений. Этот запас Кремль может задействовать на фоне усиления ракетных ударов по Украине.