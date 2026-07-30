Reuters: Россия применила северокорейскую ракету против Украины

«В ходе ночной атаки России (…) вероятно, была применена северокорейская ракета. Это первый случай применения такого оружия в конфликте почти за год», — сообщает агентство со ссылкой на два источника.
Один из собеседников агентства утверждает, что Москва и раньше запускала такие снаряды по украинским целям. Однако, по его словам, возобновление их использования после длительной паузы говорит о поступлении новой партии вооружений. Этот запас Кремль может задействовать на фоне усиления ракетных ударов по Украине.
До этого глава МИД КНДР Цой Сон Хи приезжала в Россию с рабочим визитом. Она встретилась с президентом Владимиром Путиным и сделала заявление о позиции Пхеньяна по украинскому кризису.
На встрече с российским лидером руководитель северокорейского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что страна намерена и дальше поддерживать действия Москвы. Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян будет твердо стоять на стороне России в вопросах защиты ее суверенитета и безопасности.
«Корейская Народно-Демократическая Республика не только сейчас, но и впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия России, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине», — сказала Цой Сон Хи.