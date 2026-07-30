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MWM: российская система ПВО С-400 продемонстрировала новые возможности на Украине

Россия продолжает совершенствовать применение противоракет С-400 класса «земля-земля» для нанесения высокоточных ударов. Это дополняет стремительный рост производства баллистических и крылатых ракет наземного базирования для комплексов «Искандер-М», «Искандер-К» и «Бастион».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400 — основа российской системы противовоздушной обороны — продемонстрировала новые возможности нанесения ударов баллистическими ракетами по целям на территории Украины. Это стало возможным благодаря модификации С-400 для запуска ракет РМ-48У, пишет портал Military Watch Magazine.

Как сообщает MWM, Россия успешно применила РМ-48У в ходе атак на промышленные объекты на Украине.

На видео, распространяемых в соцсетях, видны многочисленные удары высокоскоростной баллистикой, характерные для атак с использованием системы С-300 или С-400 в режиме «земля-земля». Украинские СМИ пишут о запуске четырех ракет РМ-48У.

В результате обстрела в Святошинском районе Киева возник крупный пожар, также были видны «прилеты» в других районах столицы. Сообщается, что среди целей был завод «Меридиан» («Завод имени Королева»), расположенный в Соломенском районе Киева. Этот завод связан с оборонно-промышленным комплексом Украины и известен тем, что производит электронное оборудование, системы связи и комплектующие как для военных, так и для гражданских нужд.

Как пишет издание, стало понятно, что С-400 может дополнять специализированные системы тактических баллистических ракет, нанося дальнобойные удары по стационарным объектам инфраструктуры.

MWM предполагает, что РМ-48У — это модифицированная версия семейства ракет-перехватчиков 48Н6, изначально разработанных для С-300ПМ, а затем интегрированных в С-400.

По данным издания, ракета предназначена для поражения воздушных целей на скорости, превышающей 6 Махов. Она сохраняет чрезвычайно высокую скорость даже при использовании в режиме баллистической атаки. Благодаря огромной кинетической энергии и мощной осколочно-фугасной боевой части (до 180 килограммов) РМ-48У способна наносить серьезный ущерб крупным промышленным объектам, хотя изначально она не разрабатывалась как высокоточное оружие, отмечает MWM.

При этом издание указывает, что в отличие от специализированных тактических баллистических ракет, переоборудованные ракеты-перехватчики, как правило, обладают меньшей точностью, поскольку их системы наведения были разработаны для поражения маневрирующих воздушных целей, а не стационарных наземных объектов. Поэтому их обычно применяют против целей, расположенных на обширной площади, таких как промышленные комплексы, логистические центры, склады и военные объекты, где даже умеренное круговое отклонение обеспечит эффективность поражения.

Но так как РМ-48У была разработана специально для поражения наземных целей, она, по мнению MWM, будет не только гораздо дешевле ракет класса «земля-воздух», но и окажется более точной при поражении наземных целей.

Украинские источники утверждают, что Россия более чем в два раза нарастила производство ракет РМ-48У: в 2026 году планируется выпустить около 500 таких ракет против всего 200 в 2025 году.

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