MWM: российская система ПВО С-400 продемонстрировала новые возможности на Украине

В результате обстрела в Святошинском районе Киева возник крупный пожар, также были видны «прилеты» в других районах столицы. Сообщается, что среди целей был завод «Меридиан» («Завод имени Королева»), расположенный в Соломенском районе Киева. Этот завод связан с оборонно-промышленным комплексом Украины и известен тем, что производит электронное оборудование, системы связи и комплектующие как для военных, так и для гражданских нужд.