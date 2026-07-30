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Медведев: Россия находится в очень важной точке завершения СВО

Россия в данный момент находится на значительном этапе завершения специальной военной операции, отметил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

В четверг Дмитрий Медведев выступил на молодежном форуме «Гвардейск», где он обратился с напутственными словами к молодогвардейцам-добровольцам, предназначенным для отправки на передовую в зону специальной операции. В операцию отправились 17 активистов форума.

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — заявил Медведев.

Он также отметил, что принятие решения об участии в специальной военной операции является непростым, сопряжено с рисками, но демонстрирует истинную преданность Родине.

«Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой», — подчеркнул Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится победой России.

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