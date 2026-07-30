В Харьковской области расширили зону эвакуации

В начале июня Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах на Золочевском направлении в Харьковской области. Уже в июле он заявил об эвакуации еще 60 населенных пунктов региона.
«Приняли решение о проведении эвакуации, в том числе принудительной, семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Всего планируется принудительно эвакуировать 865 человек, сред них 58 детей.
Министерство развития общин и территорий Украины в конце прошлого года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.