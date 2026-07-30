ВС РФ поразили четыре сухогруза и топливную станцию ВСУ в Одесской области

В результате ударов были поражены перекачивающая станция горюче-смазочных материалов (ГСМ) и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Кроме того, поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения: одно судно находилось в акватории Одессы, второе — в порту Южный, еще два были атакованы на морском переходе к югу от города.