ВС РФ поразили четыре сухогруза и топливную станцию ВСУ в Одесской области

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах украинских войск, сообщает Минобороны России в мессенджере «Макс».
по данным военного ведомства, атаки наносились с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.
В результате ударов были поражены перекачивающая станция горюче-смазочных материалов (ГСМ) и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Кроме того, поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения: одно судно находилось в акватории Одессы, второе — в порту Южный, еще два были атакованы на морском переходе к югу от города.