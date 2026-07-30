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ВС РФ поразили четыре сухогруза и топливную станцию ВСУ в Одесской области

Российские войска нанесли удары по морской инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием и дронами поражены станция ГСМ в Новых Белярах, а также четыре сухогруза с военным грузом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах украинских войск, сообщает Минобороны России в мессенджере «Макс».

по данным военного ведомства, атаки наносились с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

В результате ударов были поражены перекачивающая станция горюче-смазочных материалов (ГСМ) и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Кроме того, поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения: одно судно находилось в акватории Одессы, второе — в порту Южный, еще два были атакованы на морском переходе к югу от города.

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