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Экс-глава Минобороны Украины Федоров выступил с угрозами в адрес жителей России

Михаил Федоров заявил, что намерен уничтожать россиян в промышленных масштабах.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами в адрес россиян. В интервью украинскому изданию экс-министр пообещал уничтожать жителей России «в промышленных масштабах».

«Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах», — заявил Федоров.

Ранее в Кремле прокомментировали высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ре понесет ответственность за свои слова.

Напомним, что в 2023 году в интервью Драпатый назвал «русскую нацию не имеющей права на существование». Также он уничижительно высказался о жителях Донбасса, которые, по его словам, якобы являются «отрыжкой Советского Союза». При этом сам Драпатый имеет близких родственников, проживающих в России.

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