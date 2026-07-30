Экс-глава Минобороны Украины Федоров выступил с угрозами в адрес жителей России

Напомним, что в 2023 году в интервью Драпатый назвал «русскую нацию не имеющей права на существование». Также он уничижительно высказался о жителях Донбасса, которые, по его словам, якобы являются «отрыжкой Советского Союза». При этом сам Драпатый имеет близких родственников, проживающих в России.