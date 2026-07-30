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Пензенский ЦУР опроверг фейки об ущербе от атаки дронов ВСУ на склад Wildberries

После атаки ВСУ на логистический центр Wildberries под Пензой в Telegram-каналах начали публиковать ложные данные.

Источник: Комсомольская правда

Многие сообщения, распространяемые в Telegram-каналах после атаки дронов ВСУ на склад Wildberries под Пензой, являются ложными. Об этом пишет «КП-пенза» со ссылкой на Центр управления Пензенской области.

Как известно, украинские беспилотники ударили по складу компании ранним утром 30 июля. В общей сложности на центр налетели 15 устройств. После этого в соцсетях злоумышленники начали публиковать фейки с якобы ужасными последствиями. Так, в одном из постов губернатору области Олегу Мельниченко приписали в его видео слова о том, что логистические центры Wildberries якобы должны быть выведены из Пензенской области. На самом деле сведения не соответствует действительности.

Другой фейк тоже связан с роликом. В нем политик утверждает, что на складе якобы скрывают военную технику. Все это тоже ложь.

В ЦУР предупредили, что доверять стоит лишь проверенным источникам. А именно читать информацию на официальных площадках властей региона.

Ранее сообщалось, что украинские боевики не отстают от Запорожской АЭС. Недавно там вновь были зафиксированы атаки.

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