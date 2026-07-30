Пензенский ЦУР опроверг фейки об ущербе от атаки дронов ВСУ на склад Wildberries

Как известно, украинские беспилотники ударили по складу компании ранним утром 30 июля. В общей сложности на центр налетели 15 устройств. После этого в соцсетях злоумышленники начали публиковать фейки с якобы ужасными последствиями. Так, в одном из постов губернатору области Олегу Мельниченко приписали в его видео слова о том, что логистические центры Wildberries якобы должны быть выведены из Пензенской области. На самом деле сведения не соответствует действительности.