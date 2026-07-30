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Российские силы ПВО за сутки сбили 59 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские бойцы перехватили вражеские дроны над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации за сутки сбили 59 украинских беспилотников самолётного типа над семью регионами РФ. Об этом 30 июля, в четверг, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, перехваты и уничтожение беспилотных летательных аппаратов проводились в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Вражеские дроны были поражены над территориями Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областей, а также над Крымом, Удмуртией и Пермским краем.

Ранее Минобороны передавало, что 30 июля Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Были поражены корабли в портах Одесса и Южный, а также одно судно в море во время перехода. С 11 июля ВС РФ атаковали не менее 28 судов, перевозивших вооружение и топливо для ВСУ, чтобы создать морскую блокаду и перекрыть поставки военного характера.

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