Российские силы ПВО за сутки сбили 59 украинских БПЛА над регионами РФ

Ранее Минобороны передавало, что 30 июля Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Были поражены корабли в портах Одесса и Южный, а также одно судно в море во время перехода. С 11 июля ВС РФ атаковали не менее 28 судов, перевозивших вооружение и топливо для ВСУ, чтобы создать морскую блокаду и перекрыть поставки военного характера.