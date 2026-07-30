Российские силы ПВО за сутки сбили 59 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации за сутки сбили 59 украинских беспилотников самолётного типа над семью регионами РФ. Об этом 30 июля, в четверг, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным российского военного ведомства, перехваты и уничтожение беспилотных летательных аппаратов проводились в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Вражеские дроны были поражены над территориями Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областей, а также над Крымом, Удмуртией и Пермским краем.
Ранее Минобороны передавало, что 30 июля Вооружённые силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Были поражены корабли в портах Одесса и Южный, а также одно судно в море во время перехода. С 11 июля ВС РФ атаковали не менее 28 судов, перевозивших вооружение и топливо для ВСУ, чтобы создать морскую блокаду и перекрыть поставки военного характера.