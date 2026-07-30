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В Харьковской области проводят эвакуацию жителей еще девяти населенных пунктов

Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области местные власти объявили о проведении принудительной эвакуации жителей еще из девяти населенных пунктов. Об этом говорится в заявлении главы областной военной администрации Олега Синегубова.

«Приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом, семей с детьми из 9 сел Старосалтовской общины», — говорится в сообщении.

Как уточнил Синегубов, зона принудительной эвакуации была расширена в Чугуевском районе, в районе проведения боевых действий. По данным властей, в девяти населенных пунктах, попавших в список, проживают 865 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что обязательная эвакуация была объявлена в 41 населенном пункте Шевченковской громады и 11 населенных пунктах Богодуховского района в Харьковской области. Также зона эвакуации была расширена в Дергачевском районе.