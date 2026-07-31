Медведев высказался о завершении СВО

Зампред Совбеза отметил, что подобные шаги не бывают спонтанными, они следуют за тщательной оценкой рисков и обсуждением с семьей. Медведев подчеркнул, что готовность человека задать себе вопрос «кто, если не я» и принять это решение говорит о его искренней любви к Родине.