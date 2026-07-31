Россия находится на очень важном этапе завершения специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик выступил перед добровольцами «Молодой гвардии Единой России» и Волонтерской роты, отправляющимися в зону СВО.
«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — констатировал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что подобные шаги не бывают спонтанными, они следуют за тщательной оценкой рисков и обсуждением с семьей. Медведев подчеркнул, что готовность человека задать себе вопрос «кто, если не я» и принять это решение говорит о его искренней любви к Родине.
Медведев добровольцев призвал беречь себя и подчеркнул, что победа нужна, но «не любой ценой».
Медведев также заявил, что у всех российских политических деятелей есть общая важнейшая задача — сохранение государства. По его мнению, выполнить ее сегодня можно единственным способом — добившись победы в СВО.
Тогда же Медведев жестко раскритиковал слухи со стороны врага о новой мобилизации. Политик назвал их «пургой» и провокационными действиями противника.
Президент России заявил, что специальная военная операция рано или поздно завершится нашей победой. Владимир Путин также призвал сохранить чувство единства и после победы.
Кроме этого, глава государства призвал оперативно и жестко реагировать на любые проявления несправедливости в отношении участников спецоперации.
При этом Путин озвучил главное условие для завершения специальной военной операции на Украине — мир на условиях договоренностей с Дональдом Трампом в Анкоридже. Президент предупредил, что любые компромиссы с Киевом несут серьезные риски.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не видит в настоящее время возможностей для дипломатического разрешения ситуации, поэтому спецоперация вынужденно продолжается.
В Кремле также неоднократно подчеркивали: для окончания конфликта на Украине достаточно всего одного решения киевского главная Владимира Зеленского.