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Медведев высказался о завершении СВО

Медведев заявил, что РФ находится в важной точке завершения СВО.

Источник: Комсомольская правда

Россия находится на очень важном этапе завершения специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик выступил перед добровольцами «Молодой гвардии Единой России» и Волонтерской роты, отправляющимися в зону СВО.

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — констатировал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что подобные шаги не бывают спонтанными, они следуют за тщательной оценкой рисков и обсуждением с семьей. Медведев подчеркнул, что готовность человека задать себе вопрос «кто, если не я» и принять это решение говорит о его искренней любви к Родине.

Медведев добровольцев призвал беречь себя и подчеркнул, что победа нужна, но «не любой ценой».

Медведев также заявил, что у всех российских политических деятелей есть общая важнейшая задача — сохранение государства. По его мнению, выполнить ее сегодня можно единственным способом — добившись победы в СВО.

Тогда же Медведев жестко раскритиковал слухи со стороны врага о новой мобилизации. Политик назвал их «пургой» и провокационными действиями противника.

Президент России заявил, что специальная военная операция рано или поздно завершится нашей победой. Владимир Путин также призвал сохранить чувство единства и после победы.

Кроме этого, глава государства призвал оперативно и жестко реагировать на любые проявления несправедливости в отношении участников спецоперации.

При этом Путин озвучил главное условие для завершения специальной военной операции на Украине — мир на условиях договоренностей с Дональдом Трампом в Анкоридже. Президент предупредил, что любые компромиссы с Киевом несут серьезные риски.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не видит в настоящее время возможностей для дипломатического разрешения ситуации, поэтому спецоперация вынужденно продолжается.

В Кремле также неоднократно подчеркивали: для окончания конфликта на Украине достаточно всего одного решения киевского главная Владимира Зеленского.

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