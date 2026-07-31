Киев намеренно стремится спровоцировать прямое военное столкновение между НАТО и Россией. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник для «Известий».
По его словам, украинские власти не раз делали все, чтобы мирные переговоры не состоялись, в том числе при участии США.
«Украинские элиты считают, что таким образом, может быть, кто-то из них сможет уцелеть, если втянуть как можно больше стран НАТО в прямое противостояние с Россией, а не быть наконечником копья, которым бьют “русского медведя”», — рассказал Мирошник.
Ранее посол заявил, что в новом правительстве Украины главные споры развернулись вокруг того, кто займет пост министра обороны. Мирошник пояснил, что должность главы МО Украины нужна кандидатам из-за огромных бюджетов в ведомстве.
Глава государства Владимир Путин призвал всех, кто ждет якобы «нападения» России на НАТО, спросить себя — «Зачем?».